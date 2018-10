Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Allarme negli Usa per l'uragano Michael, che si rafforza e prosegue la sua marcia verso la costa del Golfo della Florida, dove proprio in queste ore dovrebbe abbattersi in tutta la sua forza distruttiva. «Potrebbe essere il peggior uragano mai visto in un secolo», ha avvertito il governatore della Florida, Rick Scott, lanciando l'allerta ai cittadini americani. «La tempesta è arrivata, non è sicuro viaggiare attraverso la Panhandle, se siete in una zona costiera rimanete in casa, il tempo per l'evacuazione è finito». Michael, di categoria 4, si muove attraverso il Golfo del Messico. Il suo impatto sulla terraferma, anticipato già dalle prime precipitazioni, potrebbe portare onde di oltre 3 metri e venti che al momento hanno raggiunto i 230 km orari. Sono già mobilitati 2500 uomini della Guardia Nazionale e altri 1000 addetti sono pronti a intervenire per eventuali danni alla rete elettrica. Gli americani che hanno deciso di rimanere, devono trovare riparo ai piani alti o recarsi nei rifugi allestiti. (F.Sci.)