ALLARME MERCATI

Mario LandiIl miracolo Cottarelli, per ora, non c'è stato. O, almeno, ha avuto effetti limitati. Ieri è stata un'altra seduta pesante per gli investitori a Piazza Affari dove il Ftse All Share (l'indice che rappresenta tutti i titoli del listino milanese) ha ceduto l'1,88%. La Borsa ha bruciato così 12 miliardi di euro, portando a circa 63 miliardi il saldo della capitalizzazione andata in fumo in dieci sedute, da quando lo scorso 15 maggio i mercati hanno iniziato ad entrare in fibrillazione per la situazione politica italiana. Lo spread tra Btp decennale e bund chiude in forte rialzo a 233 punti base dai 204 venerdì, sui massimi da fine 2013.I timori sulle nuove elezioni, che si terranno dopo l'estate nel caso in cui Carlo Cottarelli non riesca ad ottenere la fiducia, pesano anche sul resto d'Europa, in una seduta orfana di Wall Street e di Londra: Parigi cede lo 0,7%, Madrid lo 0,6%, Francoforte lo 0,5%. Ne fa le spese anche l'euro, in calo a 1,162 sul dollaro.Cosa vuol dire in pratica? Che, se gli attacchi speculativi dovessero continuare e alzare ancora di più lo spread, pagheremmo tutti di più ad esempio per la rata del mutuo di casa oppure per chiedere un prestito personale o per la propria azienda. Presto si avranno aumenti anche alla pompa per quanto riguarda il costo dei carburanti, visto che gli interessi più alti pagati da un Paese fortemente indebitato come l'Italia, aumenta la scarsa valutazione internazionale e comporta costi maggiori per accaparrarsi le materie prime. Secondo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, «serve un governo che abbia una grande attenzione per il lavoro e l'occupazione. Siamo in un momento delicato, non dobbiamo fare errori, dobbiamo anche moderare i termini perché uno spread che aumenta per errori tattici lo pagherebbero le imprese e le famiglie italiane. Ma in questo momento nessuno se lo può permettere».riproduzione riservata ®