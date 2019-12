ALLARME IN DIVISA

Emilio Orlando

Ha detto agli altri commilitoni che erano in servizio con lei ai tornelli che doveva andare in bagno. Il passo deciso verso le toilette della stazione ferroviaria non ha insospettito per nulla i viaggiatori che l'avevano vista. Chiusa la porta dietro di se, ha impugnato la Beretta calibro 9 parabellum d'ordinanza e l'ha rivolta al cuore.

Lo sparo, che ha tuonato per i corridoi del capolinea del trenino piazzale Flaminio-Labaro, ha fatto gelare il sangue a tutti i pendolari ed il personale della fermata. Quando sono arrivati i soccorsi ed i carabinieri per Caterina Glorioso di 30 anni, caporalmaggiore dell'esercito, arruolata nel 2014, era ormai orai troppo tardi.

Il cadavere giaceva a terra in una pozza di sangue. Il proiettile, le ha trapassato il torace ed si è fermato sul muro. Nella camerata dove dormiva è stata ritrovata una lettera di 16 pagine che aveva lasciato la mattina prima di montare in servizio dove spiegava che il suo gesto era dovuto a motivi sentimentali. Un rapporto con il fidanzato diventato burrascoso, forse per la distanza. La giovane dell'esercito italiano, stimata e considerata da tutti un elemento molto valido era impegnata nell'operazione Strade Sicure ed era addetta al pattugliamento davanti ai tornelli della stazione di Flaminio con altri militari.

Da due anni la militare era di stanza al reparto del genio di Piacenza. È il secondo caso di suicidio in divisa nel giro di pochi giorni. Ieri un poliziotto della polizia postale di Napoli si è sparato dopo essersi chiuso nel garage della sua abitazione a Giugliano. Un' escalation preoccupante di suicidi tra le donne e gli uomini in divisa. Ieri, questa volta nella Capitale, il sessantaseiesimo caso da inizio anno.

«È un fenomeno che desta allarme - sottolinea Giuseppe Tiani segretario nazionale del Siap il sindacato italiano appartenenti della polizia - e che d' accordo con il capo della polizia Franco Gabrielli stiamo monitorando attraverso l' istituzione di un osservatorio e di sportelli contro il disagio nelle questure per prevenire i suicidi. La nostra iniziativa è stata recepita positivamente anche dalle altre forze armate dove le donne e gli uomini in divisa devono essere protetti e tutelati anche attraverso le riforme dell' articolo 48».

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

