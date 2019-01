ALLARME CAPITALE

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoMeningite preoccupante a Roma, interviene la ministra alla salute Grillo: «Vaccinatevi». Un allarme che, tra le famiglie romane, cresce di giorno in giorno. A spaventare è l'escalation di casi che stanno scuotendo la città a cominciare dalla morte del giovanissimo Federico, il 15enne stroncato da una meningite fulminante in pochissime ore. Il ragazzo non era stato vaccinato e il suo decesso è stato preso da esempio, anche dalla mamma, per spingere tanti giovani a ricorrere al vaccino.Federico, infatti, è morto in mezza giornata. Poi c'è stato il caso dell'autista dell'Atac, ricoverato in gravissime condizioni al policlinico Gemelli e poi l'ultimo caso, il più recente, quello dello studente di 16 anni dell'Istituto superiore Tommaso Salvini. Il ragazzo, vaccinato per il meningococco, è in buone condizioni e sono ora in corso le analisi per capire di quale ceppo batterico sia la meningite che lo ha colpito. Intanto la profilassi è scattata per i compagni di scuola, per i ragazzi che frequentano la sua stessa palestra e per tutti i presenti a Montecitorio per la giornata della Memoria, politici compresi. L'attenzione su questi casi di meningite, infatti, è altissima. «Invito tutti a fare il vaccino anti-meningite anche se non è obbligatorio»: questo l'appello lanciato dalla ministra alla salute Giulia Grillo che ha aggiunto «anche gli adolescenti, oltre che i bambini». A muovere tante famiglie, infatti, ora non è l'obbligo, ma il timore che possa accadere quello che è successo a Federico.«Questa malattia - ha ricordato la ministra - può essere anche una malattia con esito fatale ed è altamente contagiosa, quindi bisogna anche essere molto attenti alla gestione dell'ammalato. La questione mi preoccupa, perché si tratta di una malattia molto insidiosa». Dalla Regione Lazio arrivano le rassicurazioni: «Finora i casi registrati sono stati 6 di quattro ceppi diversi mentre nello stesso periodo dell'anno passato i casi erano stati 14 spiega l'assessore alla sanità Alessio D'Amato non c'è allarme. È fondamentale sensibilizzare la cittadinanza sulla vaccinazione anti meningococcica tetravalente Acwy che è offerta gratuitamente fino al 19esimo anno di età». Il vaccino anti meningococcica tipo B è completamente gratuito per i nati dal 1 gennaio 2017.riproduzione riservata ®