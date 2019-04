ALLARME BUCHE

Lorena Loiacono

Sono bastati tre giorni di pioggia e intermittenza, neanche troppo forte per far riscoprire a Roma i suoi mali: le buche che, proprio come i malanni di stagione, tornano puntuali. Basta un temporale. E quello che ieri mattina si è abbattuto sulla Capitale ha svelato le solite pecche: asfalto che si sbriciola e fiumi d'acqua che non sanno dove andare. Tra foglie e sporcizia in terra, infatti, i tombini sono perennemente otturati.

E il guaio è fatto. Come da copione. Il Lungotevere in molti tratti, infatti, è rimasto allagato con la pioggia che per ore minava la stabilità del manto stradale: una volta andata via l'acqua, quindi, sono uscite fuori le nuove buche. E anche su via Ardeatina, ieri, l'acqua scorreva come su un letto di un fiume, mandando in frantumi anche l'asfalto più resistente. Via Ostiense era un pantano e sulla Tangenziale enormi pozze d'acqua creavano spaventose trappole per ciclomotori. A farla da padrone quindi, come sempre, le voragini: durante l'acquazzone neanche si vedevano, quindi erano ancora più pericolose. I crateri si sono aperti sulla Gianicolense e in via Portuense, così come nelle grandi arterie dall'altra parte della città su via Tuscolana, via Prenestina e via Tiburtina dove ieri mattina, con la corsia centrale chiusa per lavori all'altezza delle cosiddette tre strade, il traffico è andato in tilt.

Non andava meglio in Centro: dal Celio al Palatino le pozze d'acqua hanno provocato non pochi problemi. La bellissima piazza Venezia, come in ogni acquazzone che si rispetti, si è trasformata in una enorme piscina e quindi tutti gli avvallamenti, che la contraddistinguono, si sono trasformati in pericolosi ed inaspettati ostacoli. Tutte buche da sistemare. A Roma se ne contano circa 50mila e sono ovunque. I rattoppi d'emergenza servono a poco, i romani lo sanno bene. Non ci vuole un esperto, se ne accorgono ogni volta che piove: le voragini si riaprono e c'è sempre qualcuno che ci cade dentro.

