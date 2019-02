ALLARME BUCHE

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoC'è chi ci scherza su e chi invece non ha più voglia di ridere perché ci ha già rimesso le gomme dell'auto troppe volte o, peggio, ci è cascato dentro. Nel senso letterale del termine. Le buche di Roma, già ribattezzate i veri Fori Imperiali, sono sempre lì. Non c'è cura o intervengo che tenga. Solo nella giornata di ieri sono state ben 117 le chiamate ai vigili urbani per richiedere un intervento o una messa in sicurezza. Gli agenti di polizia municipale spesso sono costretti a presidiare la buca, per deviare il traffico ed evitare incidenti.Si tratta infatti di veri e propri crateri, a cominciare da quelli sulla via Cristoforo Colombo in direzione Ostia proprio dove meno di un anno fa, tra maggio e giugno, ci furono tre incidenti mortali. Provocati o comunque legati a quelle terribili buche. È proprio Ostia, e tutto il municipio X, a subire i disagi peggiori visto che ha qualcosa come 100 strade con il limite massimo a 30 km orari. È così da tempo ormai e si tratta di una resa totale visto che le buche sono talmente tante che il Comune alza le mani, preferendo mettere limiti a passo d'uomo. Peccato che nelle buche di Roma ci cadono anche i pedoni. È così anche sulla via del mare, la via Ostiense e tutta l'area di piramide e San Paolo. Cambiando emisfero, sulla via Cassia, la situazione dell'asfalto è sempre la stessa: all'inizio della Cassia Nuova, sulla via Flaminia, viale di Tor di Quinto e sulla Salaria dove, se il traffico lo permette, le auto e gli scooter scorrono veloci.Guai a farlo: chi conosce bene quelle strade sa che il tonfo nella voragine è inevitabile e così adotta il limite a 30 km orari, anche se il cartello non c'è. E gli altri invece, quelli che non conoscono la zona, ci finiscono dentro: accade infatti di incontrare su via del Foro Italico, da Galleria Giovanni XXIII verso Villa Ada, decine di auto accostate con una gomma a terra. Da sabato scorso a oggi ce ne sono state a decine, ogni giorno, e la situazione andrà avanti così senza un vero intervento. Per ora c'è chi si rimbocca le maniche: ci sono tanti cittadini che provano a mettere in sicurezza le buche, recintandole, o addirittura a coprirle facendo il lavoro al posto del Campidoglio. Proprio come fanno i volontari dell'Associazione futuro e lavoro a Casal Bruciato perché quelle buche, così pericolose in strada, vanno tolte.riproduzione riservata ®