ALLARME ALBERI

Lorena LoiaconoNella morsa del maltempo, una domenica da brivido. Il forte vento e i temporali di ieri hanno infatti scosso la Capitale, facendo tremare la città per l'allerta sicurezza. Dal centro alla periferia sono venuti giù alberi e rami, spezzati dai temporali e dall'incuria. A partire dal cuore della città, dal Colosseo.I vigili del fuoco sono dovuti intervenire infatti per mettere in sicurezza un ramo pericolante vicino all'Arco di Costantino, a due passi dall'Anfiteatro Flavio. Sul posto, tra i luoghi in assoluto più centrali e visitati da romani e turisti, sono arrivati anche i carabinieri della compagnia Centro. Ma quel ramo all'ombra del Colosseo è stato solo la punta dell'iceberg di una pioggia di rami precipitati a terra: nel pomeriggio erano oltre 250 gli interventi dei vigili del fuoco del Comando di Roma e Provincia dovuti alle forti condizioni meteo tra alberi a terra, tegole cadute dai tetti, insegne pubblicitarie e pali pericolanti. Rami caduti anche in via Leone XIII, a Cinecittà è stata chiusa via Quintilio Varo fra via Sestio Calvino e viale Tito Labieno, difficoltà di circolazione in via delle Cerquete nella periferia est di Roma e a Prati Fiscali, a via Ivanoe Bonomi all'altezza di via Ottorino Gentiloni. Per mettere in sicurezza il manto stradale sono state chiuse anche via Santa Maria Ausiliatrice al Tuscolano e via Vannutelli fra viale Ginnasi e via Lepidio. Nell'ondata di maltempo sono caduti anche un albero in via Arturo Graf e uno nel giardino di una scuola in zona San paolo; nell'Istituto comprensivo Via Salvatore Pincherle, in via Vito Volterra. Non solo crolli, ieri a Roma non sono mancate neanche le inondazioni: sono rimasti allagati infatti il sottopasso di via Quirino Majorana, tra Portuense e Ostiense, e di via Portuense all'altezza di via del Fosso della Magliana. Tra le richieste di intervento che arrivavano da tutta Roma e le previsioni che non promettevano niente di buono per oggi, la sindaca Raggi si è vista costretta ad annullare il viaggio in Argentina.riproduzione riservata ®