ALLARME ALBERI

Silvia NatellaGiornata nera per gli alberi a Roma e panico per gli automobilisti. Nel pomeriggio di ieri una ragazza è rimasta ferita dal crollo di un arbusto nei pressi della Stazione San Pietro e meno di ventiquattro ore prima un pino di grosse dimensioni è caduto in strada coinvolgendo nell'impatto un'auto parcheggiata a Mostacciano.La giovane, di 26 anni, stava transitando al volante di una Toyota Yaris quando l'albero si è accasciato al suolo travolgendo la sua vettura. Tanta paura e un trauma toracico per la donna, rimasta incastrata per alcuni minuti fino all'arrivo dei soccorsi e al successivo ricovero al vicino ospedale di Santo Spirito. L'incidente è avvenuto intorno alle 15, in via delle Fornaci all'altezza del civico 67. Ci sono voluti i pompieri per rimuovere il tronco dalla carreggiata e gli agenti della polizia Municipale per deviare il traffico locale.Poche ore prima i Vigili del Fuoco erano intervenuti anche in via Leonardo Umile a causa del cedimento di un pino marittimo. Il crollo si è verificato all'alba di ieri, alle cinque del mattino, ma non ha ferito nessuno. La caduta ha interessato entrambe le corsie e provocato danni a un veicolo in sosta e disagi al traffico. Sul posto anche l'autogru.Negli ultimi sette mesi è la sesta pianta che cade a Mostacciano, proprio dove - a fine luglio 2017 - è partito il monitoraggio degli alberi potenzialmente killer.Questi due episodi seguono il dibattito sull'abbattimento dei ceppi che costituirebbero un pericolo e un problema per la sicurezza stradale. Gli ambientalisti si oppongono alla strategia della Giunta Raggi caldeggiando piuttosto la manutenzione del manto stradale e la riduzione dei veicoli in circolazione a vantaggio di pedoni, ciclisti e mezzi pubblici. Tra le due posizioni contrastanti, però, resta l'incubo crolli per i cittadini, che corrono dei rischi a bordo della propria auto o anche camminando a piedi. E non sempre è colpa del maltempo.riproduzione riservata ®