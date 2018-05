Allah akbar. E uccide tre persone

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenico ZurloL'attacco è avvenuto intorno alle 10:30, nel centro della città: l'attentatore ha aggredito due poliziotte alle spalle, accoltellandole ripetutamente per poi rubare loro la pistola. Arma in pugno, ha ucciso le due donne e si è dato alla fuga, ammazzando un ragazzo seduto in un'auto per poi rifugiarsi in una scuola, dove ha preso in ostaggio un'altra donna. Pochi istanti e sono intervenuti i corpi speciali della polizia, che l'hanno ucciso dopo una sparatoria.L'incubo del terrorismo torna a sconvolgere il Belgio. Poco più di due anni dopo gli attentati di Bruxelles (30 vittime nelle esplosioni all'aeroporto e fuori da una stazione della metro), a fare da macabro teatro alla follia di un lupo solitario legato al terrorismo islamico è stata, ieri mattina, la città di Liegi.L'omicida si chiamava Benjamin Herman, aveva 36 anni ed era originario di Rochefort: schedato dal 2017 perché sospettato di radicalizzazione, Herman era uscito due giorni fa dal carcere per un permesso, ma non era mai rientrato. Un video amatoriale girato da una donna lo ha ripreso mentre urla Allah Akbar, nella strada ormai deserta: i media belgi lo descrivono come un uomo violento e solitario.Nella mattina di ieri potrebbe essersi reso protagonista anche di un altro atto criminale, un furto con omicidio in una gioielleria, ma le autorità non hanno ancora confermato il legame.Le due poliziotte avevano 53 e 45 anni: la prima mamma di due gemelle 13enni, l'altra di un ragazzo di 25. La terza vittima è invece uno studente 22enne della Haute Ecole di Liegi, che stava per diplomarsi per diventare insegnante. «L'obiettivo dell'assassino era attaccare la polizia, le istituzioni e lo Stato belga», ha detto il capo della polizia di Liegi Christian Beaupère.Non è la prima volta che a Liegi avviene un fatto simile: nel 2011 un belga di origini marocchine, Nordine Amrani, aprì il fuoco ai mercatini di Natale uccidendo cinque persone e ferendone 125 prima di togliersi la vita.riproduzione riservata ®