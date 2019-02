Alla scoperta del fantastico felino di casa

Il libro di questa settimana s'intitola Il mio gatto è un mito di Gerald e Loretta Hausman. In questo bel testo, adatto agli appassionati del mondo felino, gli autori, esperti mondiali del mondo felino, prendono in esame oltre venticinque razze del misterioso animale.

Infatti spesso a un occhio disattento, i gatti possono sembrare tutti uguali o almeno molto simili tra loro.

Ma niente di più errato! Possiamo osservare difatti che dal Certosino al Blu di Russia, dal comune Tigrato al raro Siamese, dal Giapponese a coda mozza al Rampuss giamaicano e via dicendo ognuno di loro possiede vizi e virtù assai significative e sembra avere ben più di sette vite.

Per questo molti scrittori, poeti, storici e archeologi si sono scomodati a raccogliere miti, leggende, storie vere e notizie curiose che rivelano l'infinita varietà del comportamento e della personalità dei felini domestici. Il gatto, creatura non solo solare e lunare, selvatica e casalinga, ma anche inafferrabile e fedele, è il misterioso animale che ha scelto l'uomo come confidente e amico, e non come pensiamo, viceversa. Un libro affascinante.(A.Ben.)

