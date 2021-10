Alla scoperta del buon vivere Ecco l'Almanacco Barbanera

Flavia Scicchitano

Sostenibilità, riciclo e recupero, attenzione all'ambiente e al pianeta. Ma soprattutto il dialogo alla riscoperta del buon vivere in comunità, in particolar modo dopo le chiusure imposte dal Covid. È questo il fil rouge che accompagna l'Almanacco Barbanera nell'edizione 2022, edito da Campi, dal 23 ottobre in tutte le edicole e librerie d'Italia.

L'Almanacco che festeggia i suoi 260 anni, dalla prima edizione del 1762, riserva al lettore consigli e pratiche di buon vivere mese per mese: e così tra ricette di cucina, suggerimenti per la gestione della casa, l'orto e il giardino, il tempo libero, il benessere e la salvaguardia del pianeta, seguendo il ciclo delle stagioni e della Luna, nel rispetto della natura, l'Almanacco garantisce un connubio tra tradizione e contemporaneità. «Tra le principali novità, il maggiore risalto al dialogo tra il saggio Barbanera e l'uomo comune Silvano, che chiede notizie sull'anno che verrà. Simbolo dell'importanza della dimensione dell'incontro soprattutto dopo questi ultimi due anni», spiega Luca Baldini, amministratore delegato dell'editoriale Campi. In quest'ultima edizione anche il contributo del testimonial, autore e conduttore tv, Federico Quaranta. Nel 2015 l'Unesco ha dichiarato l'Almanacco Memoria del mondo.



