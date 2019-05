Alla scoperta dei pappagalli

Il libro che vi consiglio questa settimana è Allevamento ed Etologia dei Pappagalli dell'esperto etologo Pierluca Costa. Nel volume vengono illustrate le metodiche di allevamento dei pappagalli in cattività ma vengono esaminati anche i problemi comportamentali di questi affascinanti animali, spesso legate all'alimentazione o agli spazi. Quindi l'obiettivo principale dell'autore è di far confluire, in un unico volume le tecniche d'allevamento, la ricerca scientifica e le nozioni di benessere animale, con lo scopo di migliorare la preparazione di tutti quelli che gestiscono questi animali. Questo testo è uno strumento indispensabile per chi si appresta a tenere un pappagallo o che lo possiede già! I libri sui pappagalli sono difficili da trovare e questo è uno dei pochi che aiutano l'appassionato a trovare la chiave giusta per costruire un rapporto sano con questo bellissimo e simpatico animale. Non è soltanto un manuale d'uso e di istruzioni ma è anche un aiuto pedagogico a chi vuole capire queste creature meravigliose. Buona lettura. (A.Ben.)

Martedì 21 Maggio 2019

