ALLA ROMANINA

Un gesto simbolico. E un messaggio chiaro per dire no alle Mafie a Roma. Pranzo al Roxy Bar della Romanina per la sindaca di Roma Virginia Raggi e per il suo staff. La prima cittadina è tornata nel locale che fu teatro del raid di alcuni componenti del clan dei Casamonica ai danni del titolare e di una giovane disabile e si è in trattenuta circa un'ora. Poi su Twitter ha postato un video con i gestori e la frase: «Un saluto dal Roxy Bar. Non abbassiamo lo sguardo».Il locale, nella quartiere roccaforte dei Casamonica, è arrivato alla ribalta delle cronache per il pestaggio di una donna disabile e del proprietario del bar, un romeno. Gli aggressori, appartenenti al clan di sinti, si erano scagliati con una furia disumana verso le persone presenti nel giorno di Pasqua. Ora i picchiatori sono in carcere, arrestati il giorno dopo la pubblicazione del video choc, e su di loro pende anche l'aggravante mafiosa.