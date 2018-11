ALLA RIO DE JANEIRO Termosifoni rotti: a scuola col cappotto

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tra i banchi di scuola, a battere i denti: il riscaldamento non c'è e la nuova caldaia se la prende comoda. L'inverno è arrivato ma nella scuola elementare Rio de Janeiro i termosifoni non hanno mai funzionato. Il motivo? La caldaia è rotta e deve essere sostituita. Peccato però che sia stato necessario aspettare la fine del mese di novembre per correre ai ripari: 150 bambini al freddo già da 10 giorni, che vanno in classe con giacconi, maglie di lana e sciarpe.La scuola ha più volte dato l'allarme ma i tempi di risposta sono stati evidentemente troppo lunghi: la prossima settimana arriverà il freddo e, alla Rio de Janeiro, sembrerà di stare al Polo Nord. Le famiglie non possono portare né stufe né altre forme di riscaldamento, per ovvi motivi di sicurezza, ma così si rischia comunque di far ammalare qualcuno. Il Comitato dei genitori ha comunicato alle famiglie che i tempi tecnici per la consegna e la messa in opera della nuova caldaia non saranno inferiori ai 15 giorni.«Le famiglie - spiegano Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega e Giovanni Picone, capogruppo della Lega XII Municipio - sono pronte a denunciare l'amministrazione per via di un inesistente monitoraggio preventivo delle caldaie e dei successivi ritardi nell'intervento di riparazione dei mezzi caloriferi. Ci chiediamo i motivi per cui, nonostante le segnalazioni della scuola anche nei mesi scorsi, non si sia presa coscienza in tempo utile che la caldaia presentava problematiche molto gravi. Grida vendetta il fatto che forse già dall'ultimo intervento di maggio si era attestato un serio malfunzionamento ma poi, complice anche l'affidamento del nuovo appalto di gestione, nulla era stato programmato. Ora si scaldi la scuola».(L. Loi.)