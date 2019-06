Alla Garbatella con le pale. Anche nel quartiere storico di Roma, i cittadini sono scesi di nuovo in piazza. Vista l'invasione dei rifiuti con topi e gabbiani annessi, i residenti della zona hanno trovato una soluzione fai da te: in tanti si sono rimboccati le maniche, scendendo in strada con delle pale.

Chi spalava la plastica, chi le buste con il cibo, chi la semplice immondizia. «L'Ama non passa, ci pensiamo noi da soli - urlano i romani scesi a spalare per strada - Roma è uno schifo, è una vergogna». E pensare che soltanto pochi giorni fa, Leggo aveva documentato il malumore dei negozianti della Garbatella alle prese con i tanti problemi dell'emergenza rifiuti. A tal proposito, erano state presentate tre interrogazioni municipali. Che non ne venga presentata una quarta?(M. Mon.)

