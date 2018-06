Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alla fine, arriverà solo domani in Aula la contro-mozione del M5S sull'intitolazione di una strada a Giorgio Almirante. Dopo aver approvato una mozione in tal senso presentata da Fratelli d'Italia, la maggioranza in Campidoglio ha innescato la retromarcia, approntando una mozione che rilancia i principi anti-fascisti della città. Il documento, voluto dalla sindaca Virginia Raggi in persona, nelle intenzioni della maggioranza sarebbe dovuto approdare in Assemblea Capitolina giovedì scorso, ma FdI - puntando il dito contro «il delirio» del M5s - lo ha impedito. L'atto prevede l'impegno per la giunta «a non procedere all'intitolazione di toponimi o comunque di nomi di luoghi e strutture pubbliche ad esponenti politici portatori di idee riconducibili al disciolto partito fascista o a persone che si siano esposte con idee antisemite e razziali». Nella seduta di domani pomeriggio saranno votate anche delle delibere di bilancio e la surroga del consigliere di FdI Fabrizio Ghera che, dopo tanti anni in Aula Giulio Cesare, ha lasciato il Campidoglio per dedicarsi alla Regione: al suo posto Lavinia Mennuni.