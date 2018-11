Alla Fiera di Roma sbarca ExpoSalus

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Antonio CapernaUn viaggio nel presente e nel futuro della salute con convegni, aree congressuali, tavole rotonde, spazi dimostrativi, educazionali e interattivi dedicati ai cittadini, per presentare le innovazioni in campo medico e nel benessere, destinate a migliorare le nostre abitudini alimentari e il nostro modo di vivere e di curarci. E' ExpoSalus and Nutrition, che apre le porte giovedì presso la Fiera di Roma fino a domenica. Ingresso gratuito. Sono coinvolti 188 relatori, 45 opinion leader, 3 board scientifici, 22 società scientifiche ed enti di ricerca, 10 associazioni di pazienti e cittadini, Ordine dei Medici e dei Farmacisti, ISS, università italiane internazionali, aziende pubbliche e private. Il viaggio è attraverso 4 prospettive: scienza, buone pratiche, età, futuro, dove la nutrizione è l'elemento portante alla base del processo di prevenzione e cura. Per tutta la durata dell'evento si potrà accedere a visite gratuite.La Regione Lazio infatti, che supporta la manifestazione, metterà a disposizione uno stand, per attivare la propria tessera sanitaria, prenotare esami di screening, ottenere informazioni sui corretti stili di vita e sulla nutrizione. Sarà attiva una webcam in diretta dalla centrale operativa del NUE 112, l'Ares 118 organizzerà attività dimostrative e ci sarà un'auto medica per illustrare il funzionamento di Telemed, per gestire la trasmissione dei tracciati ECG (elettrocardiogramma) direttamente dall'ambulanza agli ospedali.