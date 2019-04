Il primo festival di cinema internazionale dedicato al tema dell'acqua si tiene a Roma dall'11 al 13 aprile, alla Casa del Cinema di Roma. L'Aqua Film Festival, giunto alla quarta edizione, è ideato e diretto dall'attrice e giornalista Eleonora Vallone. Una rassegna che, oltre a valorizzare l'acqua dal punto di vista artistico, si propone anche di «sollecitare i registi a denunciare i problemi legati ai dissesti idrogeologici e all'inquinamento di mari, oceani e corsi d'acqua», come si legge nel sito ufficiale.

Sono oltre duecento i film arrivati in selezione, provenienti ad esempio da Iran, Venezuela, Irlanda, Spagna, Brasile, Francia, Messico, Nepal, Cile, Perù, Russia e Sud Africa, oltre che dall'Italia. Tra i lungometraggi, Aquaman, diretto da James Wan e con Willem Dafoe e Nicole Kidman. L'ingresso alle proiezioni è gratuito fino ad esaurimento posti. (J. Per.)

