All'Isola Tiberina il cinema entra in ospedale

Il cinema come sollievo, cura e divertimento. Parte al Fatebenefratelli dell'Isola Tiberina la cinema-therapy rivolta ai pazienti dello storico ospedale romano e ai loro famigliari. Un'iniziativa che punta ad offrire ai malati delle serate estive che possano aiutarli a distrarsi per qualche ora, in compagnia davanti al grande schermo per assistere a proiezioni d'autore per il periodo estivo. Inizia oggi la kermesse La magia del cinema entra in Ospedale e andrà avanti tutti i lunedì di luglio, a partire dalle ore 19.30 nella Sala Assunta dell'ospedale: le proiezioni si svolgeranno in collaborazione con L'Isola di Roma, la XXIV edizione del Festival L'Isola del Cinema che si svolge a ridosso del Tevere nell'ambito degli eventi dell'esteta romana.Per tutto il mese quindi sarà proiettata una selezione di film italiani e internazionali dell'ultima stagione cinematografica come Lasciati andare, Tutto quello che vuoi, Io sono tempesta, Wonder e Metti la nonna in freezer. Come nasce l'idea di portare il cinema nelle corsie di un ospedale? La visione di un film - spiegano dal nosocomio - è un'esperienza terapeutica che aiuta a ridurre la percezione del dolore, creando sotto il profilo psicologico un effetto pausa e determinando uno stato di benessere riscontrabile a livello neurologico. I pazienti hanno la possibilità di esternare le proprie emozioni e scambiarsi commenti e pareri sul film. L'idea è nata nel 2010 grazie alla collaborazione tra l'ospedale e L'isola del Cinema, dallo scorso anno gode anche della partecipazione di Rai Cinema come partner culturale.(L. Loi.)