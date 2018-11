Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

All'inizio era il posto dove valeva la pena mettersi in fila per assicurarsi un tavolo e assaggiare (anche pagandola cara!) una buona carne argentina. Ora da El Porteno la qualità si è persa per strada. E si aggiunge la poco professionalità del servizio, spesso confuso. E la carta dei vini non curata per come questa tipologia di locali richiederebbe. La scelta nel menu è comunque ampia tra Entradas, Duo de Empanadas, Para Picar, de la Parrilla, e così a seguire, con carne di varie tipologie di tagli, cotture servite con salse di più gusti, sashimi, gazpacho, roast beef, filetto e controfiletto di manzo argentino. A Milano ha due locali. Ma tra l'uno e l'altro non cambia molto. Quello che è uguale - alto per quel che si mangia - è solo il prezzo.El Porteno, viale Elvezia, 4 - Milano - Tel. 0234537275