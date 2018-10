Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«All'inizio della carriera sognavo il teatro e Shakespeare, ma la fantascienza è il genere più vicino alle grandi domande sull'esistenza. Come per esempio dove andiamo e che cosa succederà dopo di noi». A Roma per partecipare a uno degli Incontri Ravvicinati della Festa del Cinema e, poco prima, a una conferenza stampa, Sigourney Weaver ha rivendicato con forza la dignità del genere che l'ha resa famosa. È ormai leggendario il suo tenente Ripley di Alien, pietra miliare del cinema sci-fi datata 1979. «I critici dovrebbero rivedere le loro idee sulla fantascienza e sugli effetti speciali perché talvolta questi film sono molto più profondi di quello che si pensa», ha ribadito l'attrice, che sarà tra i protagonisti del sequel di Avatar di James Cameron. Il rischio del cinema di oggi, invece, è la ripetitività: «Hollywood - dice Weaver - ormai vuole solo riproporre ciò che ha avuto successo, è terribile per il pubblico. C'è bisogno di storie complesse e raffinate. Ma a Hollywood non interessa molto la nostra anima, solo i soldi».All'Auditorium Weaver, che tra l'altro ha rivelato di aver avuto contatti col nostro Luca Guadagnino per due film (uno non si è più fatto, all'altro non ha potuto partecipare) ha parlato anche dell'influenza dei suoi genitori - entrambi nell'ambiente dello spettacolo - sulla sua carriera. «Al contrario di mio padre, dirigente della Nbc, mia madre non parlava mai della sua carriera da attrice, che ha abbandonato presto. Mi diceva non andare a Hollywood che ti vogliono solo portare a letto, mi consigliava di fuggire il prima possibile da quest'ambiente». E riflettendo sullo scandalo Weinstein e su MeToo ha aggiunto: «Era da tempo che le cose dovevano cambiare. Queste donne sono importanti perché hanno iniziato una rivoluzione». (M. Gre.)riproduzione riservata ®