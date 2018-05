All'inferno con il killer di Von Trier un orrore che disgusta o seduce

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CANNES Vedere The House That Jack Built, il film con cui Lars Von Trier torna a Cannes (fuori concorso) dopo esserne stato bandito nel 2011 per le sue dichiarazioni scioccanti su Hitler, equivale a scendere all'inferno. Il regista danese trascina lo spettatore - per due ore e mezza - nel delirio di violenze di Jack (uno strepitoso Matt Dillon, foto), serial killer che predilige vittime femminili «perché sono più facili» (la prima malcapitata è Uma Thurman) e infligge sevizie indicibili ai loro corpi. Ormai da diversi anni i film dell'autore che si impose all'attenzione del mondo con Dogma 95 sono un'esperienza estrema che mette alla prova anche gli animi più corazzati, tanto che diversi spettatori hanno abbandonato la sala alla prima proiezione, incapaci di sostenere la brutalità che li travolgeva dallo schermo.La discesa agli inferi di Jack, accompagnata dalla voce di Verge (Bruno Ganz), novello Virgilio, è il percorso intriso di sadismo di un uomo malato che ostenta la sua follia omicida e paragona le sue gesta disgustose a opere d'arte. Bambini uccisi come in una battuta di caccia, una donna a cui viene tagliato via il seno, tra le altre cose, in un flusso di coscienza dell'orrore che è naturale attribuire allo stesso Von Trier, evidentemente ossessionato dai suoi demoni interiori. Tutti sanno, ormai, che il cineasta danese non si ferma davanti a nulla, che il suo cinema dà - sempre di più - libero sfogo a un immaginario malato. Ma Von Trier ha un indiscutibile talento visionario che gli permette di trasformare i suoi incubi, in qualche modo, in arte. È il motivo per cui i festivalieri della Croisette si sono divisi su The House That Jack Built (che uscirà in Italia con Videa): c'è chi lo considera, senza mezzi termini, un insopportabile insulto e chi, invece, una delle opere più compiute e potenti del cineasta. (M. Gre.)