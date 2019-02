All'Eliseo in scena I Fratelli Karamazov

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

James PerugiaL'ultimo, celeberrimo romanzo scritto da Fëdor Dostoevskij: I Fratelli Karamazov, è portato in scena dalla Compagnia Glauco Mauri-Roberto Sturno, da questa sera e fino a domenica 17 febbraio, al teatro Eliseo. La regia è di Matteo Tarasco. Dostoevskij, per i suoi romanzi, traeva spunto dalle cronache e dai casi giudiziari del suo tempo, ma anche da traumatiche esperienze personali. «Dostoevskij non giudica mai: racconta la vita anche nei suoi aspetti più negativi con sempre una grande pietà per quell'essere meraviglioso e a volte orrendo che è l'essere umano», commenta l'attore Glauco Mauri. La storia de I Fratelli Karamazov ruota attorno ai complessi rapporti di una famiglia. Sotto l'apparenza di un romanzo giallo cela il dramma spirituale che scaturisce dal conflitto tra la fede e un mondo senza Dio. Questa versione teatrale di Glauco Mauri e Matteo Tarasco è frutto di un lavoro di smontaggio e rimontaggio dei capitoli fondamentali del romanzo.