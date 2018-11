Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliTutti pazzi per gli All Blacks nella Capitale. Seconda giornata ricca di impegni per la squadra di rugby più forte del mondo, che sabato alle 15 allo stadio Olimpico incontrerà l'Italia nell'ultimo test match di novembre. Un delirio per la nazionale di Nuova Zelanda, che si porta dietro la leggenda della propria storia sportiva, delle vittorie e anche della haka famosa in tutto il mondo, quella specialissima danza della cultura Maori che i giocatori fanno prima di ogni match e che da sempre esalta la fantasia degli sportivi e non solo. Ieri ancora un bagno di folla per gli uomini di Steve Hansen, che si sono allenati nel centro sportivo di Tor di Quinto, dove non si sono risparmiati in sorrisi e in selfie con giovani atleti e bambini, accorsi per vedere in campo i mitici campioni neozelandesi. Certo, mancavano fuoriclasse del calibro di Joe Moody, Sonny Bill Williams e Samuel Whitelock, ma c'era il capitano Kieran Read, forse il numero otto più forte del mondo insieme all'azzurro Sergio Parisse (che però non ci sarà per la sfida ai Tuttineri), e anche Aaron Smith e Beauden Barrett, la coppia di mediani di maggiore qualità a livello internazionale. Bagni di folla a parte, per gli All Blacks quella romana rappresenta una trasferta importante, che chiude il tour europeo: la Nuova Zelanda vuole vincere e bene, dopo l'ultimo cocente ko rimediato contro l'Irlanda. Per questo, dopo la giornata libera di oggi, allenamenti duri fino a sabato. Ma intanto oggi le stelle dei tuttineri saranno in giro per shopping e per turismo tra Via Veneto, Fontana di Trevi e Villa Borghese. Sarà difficile non notarli, enormi come sono; nell'hotel di Corso Italia non hanno lasciato indifferenti neanche i tanti ospiti a caccia di foto o un autografo. Domani invece si torna al campo per gli ultimi allenamenti prima dell'evento di sabato. Atteso il pienone allo stadio, come d'altronde lo è stato nei due precedenti all'Olimpico (2012 e 2016). Oltre sessantamila per vedere all'opera i campioni e per applaudirli al momento della celebre haka; mentre si farà festa anche tra gli stand con il tradizionale terzo tempo dopo la partita con tremila invitati alla Nuova Fiera di Roma. Venerdì sera invece, prima del match, l'esclusiva cena per le due delegazioni ufficiali al Circolo Aniene.riproduzione riservata ®