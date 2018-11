Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

All'Auditorium Parco della Musica torna il Premio Virna Lisi. L'evento, che vedrà avvicendarsi premiazioni ma anche musica e testimonianze, è giunto alla sua quarta edizione. Alle ore 20.30, sul palco della Sala Petrassi, Carlo Verdone premierà Claudia Gerini (foto) come Attrice dell'anno 2018 per conto della Fondazione Virna Lisi, che l'ha scelta insieme a una giuria di esperti: dopo Margherita Buy, Paola Cortellesi e Monica Bellucci, che hanno ricevuto il riconoscimento in occasione delle scorse edizioni, è il turno di un'altra tra le attrici più amate da pubblico e critica. A essere premiata, come proposta giovane, sarà anche Ilenia Pastorelli, che nel 2016, col film Lo chiamavano Jeeg Robot (regia di Gabriele Mainetti), ha vinto il David di Donatello come migliore attrice protagonista. Un premio speciale sarà inoltre consegnato a Gina Lollobrigida, collega ma soprattutto grande amica di Virna Lisi.Durante la serata, condotta da Massimo Ghini, si esibirà il cantautore Ron, e interverrà Laura Delli Colli. Ingresso libero fino ad esaurimento posti previo ritiro accrediti in Biglietteria a partire dalle 19.30. (M. Gre.)