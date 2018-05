All'Auditorium flamenco in scena

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sin volver la cara è il nuovo spettacolo della Compagnia Algeciras Flamenco, frutto di collaborazioni, che arricchiscono la creazione della performance. Nasce dall'esigenza di trattare temi attuali con spettacoli teatrali mediati dal flamenco. Senza voltarsi, lasciandosi alle spalle ciò da cui ci si separa, portandone memoria, iniziare un nuovo percorso e dare vita ad una nuova realtà.Attraverso diversi tableaux, vengono descritte le emozioni che immaginiamo pervadano gli esseri umani nelle diverse occasioni di separazione: dalla tradizione, dalla madre, dall'amore, dalla propria Terra.Il flamenco fa da comun denominatore all'interno di uno spettacolo in cui convivono contaminandosi anche altre forme di musica, di danza e di espressione. Una danza che, per sua stessa natura, è il risultato di influenze varie, legate anche alle migrazioni che hanno portato all'incontro di culture diverse, musiche e danze, dall'India (secondo alcuni studiosi di Flamencologia) fino allo stanziarsi dei Gitani in Andalusia, la regione della Spagna considerata la culla del flamenco. La musica non soltanto accompagna, ma fa parte integrante del flamenco. Una storia ricca di separazioni e di ritorni, che appartiene al grande tesoro culturale del Mediterraneo.Auditorium Parco della Musica, ore 21. Via Pietro De Coubertin, 30