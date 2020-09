All'asilo passando dal termoscanner

Simona Romanò

In nidi e materne la misurazione della temperatura degli alunni (circa 30mila) e degli accompagnatori avverrà all'ingresso delle scuole con 500 termoscanner. È il piano scuola deciso dal Comune di Milano, che implica forti investimenti, tra cui 6milioni per l'igienizzazione straordinaria e altri 2milioni 600mila euro per l'acquisto di 50 prefabbricati allestiti nei cortili per aumentare le aule e garantire il distanziamento: i primi 14 sono pronti lunedì, dotati dei nuovi banchi.

La ricetta milanese prevede poi strategie sul fronte viabilità: la più radicale è il car free con le strade chiuse davanti ad almeno 10 scuole negli orari di entrata ed uscita degli studenti; una cinquantina d'istituti stanno procedendo alla bollinatura del marciapiede per segnalare la distanza da rispettare; e stop - grazie a paletti piazzati davanti agli edifici - alla sosta selvaggia delle auto dei genitori in attesa dei figli. Le regole anti-virus scattano anche in mensa: i ragazzi mangeranno nel refettorio scaglionati su più turni; pranzeranno in classe solo dove la refezione è stata trasformata in un'aula di lezione.

