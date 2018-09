All'arrembaggio, all'Eur barche riciclate nel laghetto

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Federica PicciniFamiglie sportive. EcoAmici. Classi affiatate sensibili al verde. Tutti possono scendere in acqua. Per partecipare con la propria Recycled Boat quest'anno se ne sono iscritte ventidue - alla competizione più green dell'anno. Sulle acque del Lago dell'Eur torna per il nono anno la Regata eco-sportiva di imbarcazioni realizzate con materiale di recupero e riciclo. Una gara dove dare spazio al miglior design, alla personalizzazione più originale e colorata e all'idea più geniale sulla trazione a impatto zero. Seguendo però regole precise. Ogni barca infatti deve essere stata realizzata assemblando insieme plastica, legno, acciaio, carta e cartone, pena l'eliminazione. Anche quest'anno l'EcoVillage ospita gli Eco-Games, i giochi ludico-sportivi della sostenibilità. Divisi a squadre ci si confronta con sfide ecologiche per salvare il pianeta. A fare gli onori di casa dell'EcoVillage, Cico Riciclo (Gianluca Delle Fontane) che sfrecciando sul suo monopattumo a emissioni zero guiderà il pubblico tra consigli, giochi, animazioni e percorsi verdi. Ecologica persino la musica. Con la band No Funny Stuff e i suoi bizzarri strumenti fatti in casa, realizzati con manici di scopa, seghe, assi per lavare i panni, pentole, lattine, innaffiatoi da giardino.riproduzione riservata ®