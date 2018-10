Alitalia vola a settembre: «Passeggeri in aumento»

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La soluzione su Alitalia va trovata e in fretta. Il commissario straordinario della compagnia aerea, Luigi Gubitosi, in un'audizione al Senato ha ribadito che serve una soluzione rapida da parte del governo: «Non mi risulta ci sia l'intenzione di procrastinare, ma ritardare di sei mesi una decisione che andrà presa in un senso o nell'altro aggraverebbe solo di sei mesi il problema. Ad Alitalia serve avere mezzi finanziari adeguati, management e posizionamento strategico che per noi è il lungo raggio ha detto il commissario, annunciando che in primavera sarà aperta la rotta Roma-Washington.Ad oggi la compagnia appare appetibile: i conti verranno chiusi con un piccolo utile di 2-3 milioni e nel terzo trimestre i passeggeri sono risultati in crescita del 7%. (A.Sev.)