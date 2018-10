Alitalia, in pista resta solo Ferrovie

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Eni esclude qualsiasi coinvolgimento, Cassa Depositi e Prestiti chiarisce che non metterà un euro. Il destino di Alitalia rimane incerto alla viglia del termine del 31 ottobre, data fissata per la presentazione dell'offerta vincolante sulla compagnia aerea. Eni ha smentito le indiscrezioni mentre il presidente dell'Acri Giuseppe Guzzetti ha spiegato che «non verranno votati investimenti in Alitalia». L'ipotesi di una partnership con Lufthansa è difficile poiché la compagnia tedesca «non ha in programma di investire nella compagnia insieme al governo italiano».Così oggi l'unica offerta vincolante ad arrivare sul tavolo dei commissari sarà quella di Ferrovie dello Stato, il cui cda ieri ha dato l'ok definitivo. Il progetto del ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio prevede però una newco con almeno 2 miliardi di risorse, con Fs, il Mef e un partner internazionale e dunque ancora vanno definiti molti elementi. Per individuare il partner internazionale si starebbe lavorando molto con Delta, EasyJet resta interessata ma il tempo è poco perché entro il 15 dicembre va restituito il prestito ponte. Rimane poi il nodo esuberi. Il vicepremier Luigi Di Maio ha garantito che non ci saranno, ma i sindacati sono preoccupati. (M.Oss.)