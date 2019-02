Alice in Wonderland, aggiunte 4 date

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tre tappe per un progetto artistico sofisticato ed elegante capace di raccontare l'onirico intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza. E visto il grande successo di pubblico e di gradimento di questo spettacolo straordinario sono state aggiunte altre 4 repliche al Teatro Brancacccio. Così lo spettacolo teatrale basato sulla leggendaria storia di Lewis Carroll. I personaggi - Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera - rende mangica l'interpretazione davanti al pubblico nell'interpretazione circense, sullo sfondo di impressionanti scene 3D.La storia di Alice si arricchisce nella linea dell'amore - la ragazza si innamora del Principe Azzurro ed entrambi gli eroi devono superare ostacoli inimmaginabili. Le nuove date in programma sono per venerdì 8 febbraio ore 20,45 sabato 9 febbraio e domenica 10 febbraio doppia pomeridiana ore 15,30 e 18. Stessi prezzi: da 28 a 39 euro.