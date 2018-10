ALICE E LE MERAVIGLIE

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Michela Greco«Un cinema solido che presenta idee anche radicali, un cinema fatto di scambi, legami, condivisioni» saranno alla base del programma della sedicesima edizione di Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma in cartellone dal 18 al 28 ottobre tra l'Auditorium Parco della Musica, la nuova Sala Cinema Alice (davanti al galoppatoio nella stessa area) e il cinema Admiral. Diretto con grinta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, il festival nel festival dedicato alle giovani generazioni, cui da sempre propone film non banali, su cui discutere e crescere, schiera in preapertura (il 7 ottobre) Rowan Atkinson Mr. Bean con Johnny English colpisce ancora e sfoggia una selezione di film impreziositi dalla presenza delle nuove giovani star del cinema internazionale: da Timothée Chalamet (rivelato da Chiamami col tuo nome) in Hot Summer Nights a Charlie Plummer, protagonista di Behold My Heart con Marisa Tomei, passando per Tye Sheridan, Jaden Smith e Lucas Hedges. Quest'ultimo è protagonista di Ben is Back, uno dei titoli di punta di questa edizione di Alice, in cui l'attore è diretto dal padre Peter Hedges e recita al fianco di Julia Roberts per raccontare la storia di una madre e un figlio che, insieme, cercano di superare la dipendenza dalla droga del ragazzo.Tra gli 11 film del Concorso Young Adult compaiono poi il francese In Your Hands di Ludovic Bernard, racconto di formazione con Kristin Scott-Thomas e Lambert Wilson e due titoli italiani: Fiore gemello di Laura Luchetti, opera sull'amicizia e sull'innocenza perduta, e Butterfly di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, sulla storia vera della prima pugile donna italiana che si è qualificata alle Olimpiadi. Il nostro cinema nazionale è anche al centro di Panorama Italia, che si apre con il documentario Backliner, sguardo sulla musica di Riccardo Sinigallia e quindi su una generazione di pionieri della scena musicale capitolina, e chiude con Ti presento Sofia di Guido Chiesa, con Micaela Ramazzotti e Fabio De Luigi. In mezzo tante storie, tra cui Go Home, zombie movie ambientato in un centro di accoglienza per rifugiati, e Nevermind di Eros Puglielli, su cinque persone le cui vite vengono stravolte da eventi paradossali.Tra i partner di Alice nella città ci sono, infine, Acea, che lancerà il suo progetto DifendiAMO l'acqua e Tim Vision, che presenterà i protagonisti delle sue produzioni originali Skam Italia, Dogsitter e Bangla.