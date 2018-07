Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ALEX BRITTIPARCO DELLA MUSICAIl cantautore celebra i 40 anni dal giorno in cui mise le mani su una chitarra per la prima volta. E al Roma Summer Festival celebra quello strumento - e tutti quelli collezionati dopo per amore e professione - con una scaletta composta da brani che percorrono la sua lunga carriera, dagli esordi agli ultimi dischi più sofisticati e maturi. La chitarra come estensione naturale del suo corpo, compagna inseparabile di lunghi viaggi, il blues la sua musa ispiratrice. Anche la scelta della band non è casuale, Alex ha voluto con sé due dei suoi musicisti storici, ai quali ha affiancato due giovani. On stage dunque: John B Arnold batteria, Matteo Carlini basso, Stefano Sastro pianoforte/tastiere, Daniele Leucci percussioni,Cassandra De Rosa e Debora Cesti cori.V.le P. de Coubertin 30, oggi alle 21, 22-37 euro, auditorium.com