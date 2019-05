Alessio Caprodossi

Un computer infetto, il virus che manda ko l'intera Pubblica amministrazione e una richiesta di riscatto degli hacker per riportate tutto alla normalità. Sembra il copione di un film, invece è la brutta realtà che sta vivendo Baltimora, principale città del Maryland, sulla costa Est degli Stati Uniti.

Più di due settimane fa è scattato l'incubo cittadino, con un gruppo di pirati informatici che sono riusciti a penetrare nel sistema informatico degli uffici pubblici bloccando circa 10.000 computer. Decisivo è stato un ransomware, un software malevolo che si impossessa del laptop negando l'accesso e rendendo necessario il pagamento di un riscatto per totrnare in possesso dei dati. Detto che si tratta del secondo attacco a Baltimora, dopo quello che nel marzo dello scorso anno mise fuori uso i servizi di emergenza (nell'ultimo anno sono state 20 le città americane vittime di offensive simili), per chi vive nella metropoli da 620.000 abitanti è impossibile saldare multe, pagare bollette, tasse e parcheggi, con i dipendenti municipali che non possono accedere alla posta elettronica e le compravendite delle case che sono sospese.

Gli autori dell'attacco hanno chiesto in cambio il pagamento di 13 bitcoin (equivalenti a circa 100.000 euro) ma il sindaco Bernard Young, in carica da poche settimane, ha deciso di non pagare assoldando un team di cybersicurezza per ripristinare i servizi informatici dell'apparato amministrativo. Una scelta consigliata anche dall'FBI, al lavoro per provare a risolvere caso, mentre gli esperti ritengono che l'attacco non era mirato alla città ma si sia rivelato efficace in virtù di un dipendente disattento che, forse ha aperto una mail infetta, scatenando l'effetto dominio su una decina di migliaia di computer. Resta da chiarire chi ci sia dietro all'offensiva, condotta con il virus RobbinHood, una varante recente di ransomware, utilizzato spesso da gruppi attivi nell'Europa dell'Est.

Sotto accusa è finita, però, pure la NSA, agenzia di sicurezza nazionale, colpevole di aver tenuto nascosto per anni la vulnerabilità sfruttata per colpire Baltimora.

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

