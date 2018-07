Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio CaprodossiUn'applicazione salvavita, da usare durante gli spostamenti su due ruote. Per evitare incidenti e spiacevoli sorprese in strada, ora basta scaricare sul proprio smartphone Moto.App, che punta alla sicurezza dei centauri messi spesso ko da manti d'asfalto sconnessi e buche pericolose. Dopo lla campagna #Bastabuche, l'app lanciata da Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori) offre infatti l'opportunità di prevedere le insidie del tragitto prescelto, in virtù di scatti e segnalazioni degli stessi utenti. I centauri potranno quindi sapere a priori l'esatta posizione delle voragini da evitare.Per capirne di più abbiamo testato l'app, disponibile su Apple Store per iOS e Play Store per Android. Per iniziare bisogna creare un profilo inserendo dati personali, il modello di moto o scooter, numero di targa e una fotografia del mezzo. Tra le funzioni a disposizioni c'è la registrazione dei tragitti (basta attivare e poi bloccare il cronometro dell'app, che indica punto di partenza, destinazione, tempo di percorrenza, distanza e velocità media), consigli sullo stile di guida e la possibilità di condividere le informazioni con gli altri centauri della comunità interna all'app, elemento quest'ultimo cruciale per identificare e mappare le buche su tutto il territorio nazionale.Per segnalarle. il processo è semplice oltre che veloce: dalla sezione Moto.lab dell'app si clicca sull'icona della fotocamera che compare nella parte inferiore del display, poi si scatta la foto della buca che il sistema riconosce all'istante mostrandola sulla mappa dell'Italia nella forma di un birillo arancione e bianco, come quelli che si usano per segnalare i lavori sulle autostrade. Cliccando sul birillo si leggono data e orario dello scatto ma anche latitudine, longitudine e il numero di segnalazioni. Per riempire il database servono ovviamente tempo e tanti utenti attivi: per ora le segnalazioni sulla mappa mettono in guardia su pericoli incombenti in Lombardia, Lazio e Campania.riproduzione riservata ®