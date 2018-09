Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio CaprodossiTutti ad attendere i nuovi iPhone e invece la scena se la prende il Watch, l'orologio che domina il mercato degli smartwatch e che con la quarta serie Apple ha trasformato in un assistente medico da polso.Il nuovo iWatch La prima parte della presentazione tenuta allo Steve Jobs Theater di Cupertino, nel nuovo Apple Park in cui l'azienda utilizza esclusivamente energia rinnovabile, è dedicata all'orologio smart che per la prima volta diventa più grande (cassa da 40 e 44 millimetri invece dei 38 e 42 mm del passato) e guadagna in stile, precisione e funzionalità con la nuova corona digitale. Retro in ceramica nero e vetro zaffiro donano eleganza e resistenza, ma le novità più rilevanti riguardano il campo medico. In primo luogo perché l'orologio conta su un sensore che riconosce le cadute in base al movimento del polso, facendo partite una chiamata a un numero di emergenza in caso di necessità. Il salto di qualità arriva però con l'app per effettuare l'elettrocardiogramma e inviare i risultati al proprio medico, oltre che ad archiviarli nell'app stessa. Bisognerà attendere per poterla avere a disposizione, perché arriverà nel corso dell'anno e all'inizio sarà disponibile solo sul mercato statunitense. Tante le combinazioni di colori tra cassa e cinturino, così come i modelli tra cui scegliere. Per i modelli base prezzi a partire da 439 euro (solo GPS) e 539 euro (GPS + Cellular).I nuovi iPhone Il piatto forte della serata sono stati gli iPhone, che sono tre come previsto ma che non hanno rivelato sorprese rispetto alle indicazioni della vigilia. I due modelli più quotati sono iPhone XS e iPhone XS Max, che condividono tutte le specifiche tecniche - incluso il Dual Sim - differenziandosi per le dimensioni dello schermo Oled (5,8 pollici il primo, 6,5 pollici il secondo) e la capacità della batteria. Non ci si aspettavano rivoluzioni nel design ma accorgimenti, arrivati col chip A12 e la tecnologia a 7 nanometri che garantiscono maggiore potenza di calcolo, e con l'aggiornamento della doppia fotocamera arricchita da funzioni ad hoc per semplificare gli scatti e ottenere ottimi risultati. Curiosità desta il terzo esemplare, l'iPhone XR, che conta su caratteristiche minori dei fratelli maggiori (display Lcd da 6,1 pollici, un solo obiettivo per la fotocamera posteriore), nuove colorazioni in giallo, blu e corallo e prezzi un po' più abbordabili.I prezzi Quello definito più economico, ma da non intendere come low cost, concetto che non si sposa col brand Apple, sarà disponibile in tre tagli di memoria (64GB, 128 GB e 256 GB) e per averne uno serviranno da 889 euro a 1.059 euro. Per i due smartphone di punta cartellino più salato (ricordando che in Italia i costi lievitano anche in virtù di tasse maggiori rispetto ad altri paesi): l'iPhone XS va da 1.189 a 1.589 euro, l'iPhone XS Max parte invece da 1.289 euro e nel formato top arriva a 1.689 euro.