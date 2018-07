Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio CaprodossiTutte le pagine oscurate per protesta contro la direttiva europea sul diritto d'autore, approvata lo scorso giugno e sottoposta domani al voto dal Parlamento europeo. Questa la presa di posizione della versione italiana di Wikipedia, l'enciclopedia online più consultata in rete, il cui blocco delle voci terminerà nelle prossime 24 ore. Sotto accusa c'è una riforma che, se promulgata, «limiterà significativamente la libertà di internet, perché crea ostacoli all'accesso alla rete imponendo nuove barriere, filtri e restrizioni».La mossa di Wikipedia punta a sensibilizzare i politici sui rischi della direttiva, racchiusi negli articoli 11 e 13. Il primo riguarda la cosiddetta tassa sui link, con motori di ricerca, aggregatori e social network che dovrebbero trovare un accordo finanziario con gli editori per la pubblicazione dei link che rimandano a notizie, video e gallery fotografiche. L'altra norma prevede invece una verifica preventiva dei contenuti caricati, con un filtro che impedirebbe di sfruttare contenuti protetti dal copyright. L'Unione Europea ha rispedito le critiche al mittente, chiarendo che le enciclopedie online non ispirati da fini commerciali, così come realtà con scopi educativi o scientifici, sono escluse dal rispetto delle regole sul diritto d'autore.riproduzione riservata ®