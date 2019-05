Alessio Caprodossi

Rome Video Game Lab, la tre-giorni dedicata al settore videoludico con laboratori, incontri e sedute teorico-pratiche, prende il via oggi. Permetterà di immergersi nelle molteplici sfumature di un settore in grande e continua crescita. Si comincia con la presentazione, alle 10,30, A Night at the Forum, gioco 3D per Sony PlayStation VR con Vrtron, Cnr Itabc e Mercati di Traiano-Museo dei Fori Imperiali. Protagonista è un turista che si smarrisce nel Foro di Augusto e torna indietro nel tempo l'antica Roma. Da seguire, anche la cerimonia del Best Applied Game, premio indirizzato allo studio e agli sviluppatori che hanno ideato videogame in grado di coniugare gioco e intrattenimento offrendo uno strumento in chiave didattica o utile per valorizzare il patrimonio culturale e la ricerca scientifica. Rome Video Game Lab sarà anche un'occasione per giocare e imparare (c'è ad esempio un laboratorio sull'uso di Minecraft), per affinare le proprie conoscenze sull'industria del gaming grazie alle lezioni di più di cinquanta sviluppatori stranieri, ma soprattutto per divertirsi con le novanta postazione interattive e con il concerto dei CdA (ingresso libero, www.romevideogamelab.it).

