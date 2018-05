Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio Caprodossi«Hanno paura del nostro arrivo». Così il ceo di Iliad Italia, Benedetto Levi (che rappresenta il quarto operatore della telefonia) si presenta sul palco del brand francese che promette la rivoluzione nelle telecomunicazioni.L'offerta da 5,99 euro è rivolta a tutti: ma, superato il milione di nuove attivazioni, non è dato sapere quanto costerà l'offerta successiva. «Vogliamo premiare i primi utenti», dicono. Poi il marketing deciderà anche in base alla risposta del mercato. Sta di fatto che si tratta di una tattica davvero aggressiva: 10 euro per attivare la nuova sim e poi 6 euro al mese con minuti ed sms illimitati e 30 giga al mese in 4G+ garantendo copertura quasi totale. Libertà è il primo slogan che il giovane manager lancia dal palco, niente vincoli, niente abbonamenti e solo prepagate e anche in Europa voce ed sms illimitati (i costi con 2GB/mese e chiamate illimitate verso 65 paesi.«L'offerta con cui Iliad debutta in Italia non andrà a colpire i big (Tim, Vodafone o Wind 3) quanto gli operatori mobili virtuali», ritengono gli analisti di Morgan Stanley. «Supponiamo che Iliad acquisisca una quota di mercato del 15% entro il 2021 - si legge in un report -. In un mercato saturo come l'Italia (>160% di penetrazione), potrebbero concentrarsi sulla fascia più bassa del mercato».riproduzione riservata ®