Ha giocato e guadagnato tanto, ma ora dovrà saldare il fisco. È il primo youtuber multato per aver evaso le tasse. Lui è Stefano Lepri, 25enne fiorentino noto al popolo del web come St3pny, secondo personaggio più seguito in Italia su YouTube grazie a un canale personale seguito da 3,8 milioni di iscritti (e 2,1 milioni di follower su Instagram).

La guardia di finanzia di Firenze gli contesta mancati pagamenti per oltre un milione di euro, nello specifico per aver omesso ricavi per 600.000 euro e il versamento dell'Iva per oltre 400.000 euro nel periodo che va dal 2013 al 2018. All'origine dell'accusa ci sono le clip condivise sulla piattaforma di Google, con le riprese incentrate su sessioni di gioco e racconti di viaggi, all'interno dei quali venivano inseriti messaggi pubblicitari che, in base al numero di visualizzazioni, garantivano ogni volta all'autore determinati introiti. Un'attività che per le Fiamme Gialle dovrebbe essere considerata come professionale, poiché genera reddito da lavoro autonomo. Per questo St3pny avrebbe dovuto avere una partita Iva che invece non è mai stata aperta.

Il punto della questione riguarda proprio l'inquadramento degli youtuber, figure nuove e sconosciute al Fisco (come gli influencer) poiché senza precedenti. Nel caso specifico le collaborazioni e i compensi di St3pny sono stati gestiti da un'agenzia pubblicitaria di Milano. Per tale motivo Lepri è stato multato ma non denunciato e ora dovrà seguire le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate per chiudere l'accertamento.

«Dovrei essere veramente uno stupito a non pagare le tasse, poiché tutto ciò che ricevo arriva dal web» dichiara lo youtuber. Il suo è il primo caso del genere ma non sarà l'unico, perché la guardia di finanza sta conducendo verifiche su tanti altri youtuber che, in virtù del buco normativo, sono soggetti non in regola con la propria professione.

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

