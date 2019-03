Alessio Caprodossi

Google debutta nel mondo dei videogiochi puntando sullo streaming con l'obiettivo di pensionare le console. Il piano dell'azienda di Mountain View si basa su Stadia, la piattaforma presentata ieri nel corso della prima giornata della Game Developers Conference di San Francisco, che consentirà agli appassionati di giocare con qualsiasi dispositivo e senza dover acquistare o scaricare i titoli, perché tutto passa dai data center di Big G, in grado di offrire un'esperienza di gioco innovativa grazie a risoluzione in 4K a 60 frame per secondo.

Numeri a parte, l'entrata di Google nel redditizio mercato dei videogame segna un passaggio cruciale per l'atteso mutamento del settore, con i colossi del comparto hi-tech a battagliare per trovare la formula ideale per conquistare gli utenti e ricalcare quanto fatto da Netflix con film e serie tv: l'idea è identica, con un abbonamento mensile in cambio di un catalogo di centinaia di titoli a disposizione in qualsiasi momento. L'annuncio di Google arriva a pochi giorni dall'arrivo in Italia di PlayStation Now, il servizio di streaming da 9,99 euro al mese che offre oltre 600 giochi fruibili via PS4 e PC, ma saranno della sfida pure Microsoft e Amazon. Google non ha comunicato i prezzi, mentre per la disponibilità della piattaforma si parla dell'arrivo in Usa, Canada, Regno Unito e altri paesi europei entro la fine dell'anno.

Stadia permette l'accesso immediato al gioco via laptop, pc, smart tv, tablet e smartphone e, oltre a una buona connessione domestica, per giocare sarà sufficiente possedere il controller Wi-Fi sviluppato da Google, che oltre ai normali tasti conta su due pulsanti per sfruttare l'assistente vocale (che dà consigli durante il gioco) e per avviare lo streaming su YouTube. Altre funzioni care ai videogiocatori sono il cross play, per giocare in multiplayer su diverse piattaforme, e State Share per riprendere il gioco dallo stesso punto dell'ultima sessione.

