Gmail festeggia 15 anni e si arricchisce di due nuove funzioni che ne ampliano le possibilità d'uso. Era il primo aprile del 2004 quando Google lanciò un servizio di posta elettronica rivoluzionario per l'epoca, accolto da molti come un possibile pesce d'aprile e destinato invece a facilitare la gestione delle email costringendo le altre piattaforme a seguire l'esempio di Big G, in particolare riguardo al blocco automatico dei messaggi pubblicitari indesiderati.

Raggruppare gli scambi di messaggi in una sequenza interna alla nota originaria evitando la ricezione di tante email da un singolo indirizzo e la possibilità di memorizzare 1 GB di dati, eliminando l'obbligo di cancellare le comunicazioni più datate per mancanza di spazio di archiviazione, sono stati due vantaggi che hanno favorito la rapida diffusione di Gmail, utilizzato oggi da circa 1,5 miliardi di persone.

Concepito nella versione desktop poiché nato in un periodo in cui gli smartphone non esistevano ancora, Gmail si è evoluto nel tempo per arrivare su telefoni e tablet organizzando le email per categoria al fine di visualizzare all'istante le novità più rilevanti per l'utente. Ora, in occasione dei primi tre lustri di attività, Google ha annunciato un paio di novità utili per risparmiare tempo durante la scrittura e per programmare l'invio dei messaggi. Nel primo caso, grazie all'intelligenza artificiale che impara i termini più utilizzati nei testi dei messaggi, con Smart Compose si possono scrivere le email più rapidamente.

Già disponibile in lingua inglese, la funzione di auto-composizione arriva ora in italiano, francese, spagnolo e portoghese per i dispositivi Android e, più avanti, per iPhone e iPad.

Risorsa preziosa è poi la possibilità di pianificare l'invio di una email: una volta composto il testo, è sufficiente impostare data e orario congeniale ai propri obiettivi e alle esigenze (e al fuso orario) del destinatario.

