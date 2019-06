Alessio Caprodossi

Facebook ha annunciato Libra, una criptovaluta che permetterà agli utenti di fare acquisti e inviare denaro via social network (oltre a Messenger e WhatsApp) in maniera semplice, veloce e sicuro. Nato dall'accordo tra 27 partner diversi, tra cui spiccano i maggiori fornitori di servizi web, il progetto permetterà ai 2,4 miliardi di iscritti a Facebook di usare il denaro senza portarlo con sé ed evitare il pagamento delle commissioni sui trasferimenti di fondi.

COS'È. Libra è una moneta virtuale basata sulla Blockchain ma diversa dal Bitcoin perché avrà un valore stabile (dovrebbe essere pari a 1 dollaro) per superare la volatilità che ha finora bloccato la diffusione su larga scala della più nota criptovaluta. A gestire il progetto sarà la Libra Association, associazione no-profit con sede a Ginevra (Svizzera) e autorità centrale che raggruppa tutte le aziende co-fondatrici.

IL NOME. La scelta di libra deriva dalla libbra, unità di misura di massa utilizzata nel mondo anglosassone, ma anche il simbolo di equilibrio e di giustizia, mentre il termine con la e finale in francese significa libero: «Libertà, giustizia e denaro è quello che vogliamo dare agli utenti», ha spiegato David Marcus, ex presidente di PayPal assunto da Facebook nel 2014.

I PARTNER. Per ora sono 27 con l'obiettivo di arrivare a quota 100 entro il prossimo anno. Nell'elenco figurano Visa, MasterCard, PayPal, Vodafone, Iliad, Uber, Lyft, eBay, Spotify, Booking, Stripe, Coinbase, ognuna delle quali dovrebbe investire nel progetto 10 milioni di dollari.

I TEMPI. Libra arriverà nella prima parte dell'anni 2020, dovrebbe funzionare ovunque.

COME USARLA. Volete abbonarvi a Spotify, oppure pagare una corsa Uber, o ancora prenotare un hotel per la vacanza? Invece di prendere la carta di credito e fare il giro dei vari siti web o delle relative applicazioni, con Libra si potrà pagare subito senza uscire da Facebook. «Sarà facile e immediato, come condividere una foto», ha dichiarato Zuckerberg.

OBIETTIVI. Offrire la possibilità di acquistare e inviare denaro al miliardo abbondante di persone che non ha un conto bancario né accesso ai servizi finanziari, ma possiede uno smartphone per accedere al social network. In attesa di capire come Facebook intenderà sfruttare il progetto, alcuni analisti hanno stimato che Libra potrebbe garantire al social entrate incluse tra i 3 e i 19 miliardi di dollari in un anno.

CALIBRA. È la sussidiaria creata per l'occasione da Facebook per separare le attività dal progetto criptomoneta e offrirà un portafoglio digitale per conservare, inviare e spendere libre.

