Dodici nuove entrate per un totale di 42 comuni rurali virtuosi premiati con le Spighe Verdi 2019, riconoscimento agricolo equivalente alle Bandiere Blu del mare. Ad assegnarle sono l'ong danese Foundation for environmental education e Confagricoltura, secondo un programma fondato su 67 indicatori distribuiti in 16 macro-aree come l'educazione alla sostenibilità, l'assetto urbanistico, la biodiversità, la qualità di aria, acqua ambiente sonoro ma senza trascurare la gestione dei rifiuti, il turismo e la tutela del suolo. Tredici le regioni premiate: Marche, Piemonte e Toscana sono in vetta con 6 località ciascuna, seguite dalla Campania a quota 5 e da Lazio e Puglia, che ne contano 4 a testa.

Tra le novità in lista Andria, Castiglione della Pescaia, Porto Tolle, Roseto degli Abruzzi, Anguillara Sabazia e Pontinia. «È un percorso che vuole stimolare i comuni rurali a una conduzione sostenibile del territorio spiega Claudio Mazza, presidente della Fee Italia impegnandoli in un processo di miglioramento continuo mediante un legame strategico tra amministrazioni locali e agricoltori per la valorizzazione del territorio».

