Alessio Agnelli MILANO - «Tutti insieme, sia che si vinca, sia che si perda»

MILANO - «Tutti insieme, sia che si vinca, sia che si perda» e l'Inter fa gruppo anche in rete dopo la vittoria nel derby. Esattamente come predicato da Antonio Conte, il leader maximo e quello che detta le regole in campo e fuori.

Dopo i festeggiamenti di sabato sera sotto la Nord, a Milan battuto e a quarto successo di fila incamerato, Handanovic e compagni anche ieri hanno continuato a socializzare su Instagram e Twitter, autocelebrandosi e godendosi lo status quo, con primato in classifica e supremazia meneghina annessa, ma senza allontanarsi dal seminato, e dal primo comandamento di mister Conte: «Pensare di partita in partita». Da capitan Handanovic («That's the way») a Stefano Sensi («Milano è nerazzurra»), da De Vrij («Con spirito e determinazione») a Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, i due litiganti (gola profonda dixit), ma usciti dal derby a braccetto con un gol a testa e con la voglia di scambiarsi like social il giorno dopo.

Tutti allineati e pronti a sostenersi reciprocamente già a partire dalla sfida di campionato di mercoledì contro la Lazio di Inzaghi.

«Adesso dobbiamo proseguire nel lavoro, tenere la testa bassa e continuare a pedalare- ha chiosato Antonio Conte all'emittente cinese PPTV-. Nel derby tutti hanno disputato una partita sopra le righe, anche perché penso che si vinca tutti insieme e anche quando non si vince lo si fa tutti insieme. Il campionato però è lungo, noi dobbiamo guardare di giornata in giornata e poi vedere cosa dirà il futuro».

Ma, se il buon giorno si vede dal mattino, «questo è un gruppo di ragazzi che inizia a giocare con l'ambizione di essere protagonista e di voler vincere qualcosa» ha sottolineato l'ex ct. I numeri dicono anche 3 clean sheet in 4 gare di campionato, a conferma di un'impermeabilità difensiva già evidenziata in estate. Merito dell'innesto di Diego Godin, dominante, e di un Danilo D'Ambrosio in versione factotum.

