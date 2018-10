Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Senza Messi potrebbe essere più facile. A Barcellona una partita chiave, importantissima. Ci vorrà autostima, rabbia e sofferenza per avvicinarci alla qualificazione». Un'occasione che non ricapita facilmente e «da sfruttare, facendo attenzione e mettendoci tutte le nostre conoscenze».Alla vigilia di Barcellona-Inter, Luciano Spalletti non si nasconde, puntando sulla qualità dei suoi uomini e sulle assenze dell'11 di Valverde (oltre a Lionel Messi, infortunati anche Umtiti e Vermaelen), per tornare dalla scontro al vertice al Camp Nou «con dei punti fondamentali per il passaggio agli ottavi- ha proseguito il tecnico di Certaldo -. Si possono fare dei passi in avanti, facendo risultato. E la tratteremo come una partita chiave, importantissima. Servirà grande autostima, che non deve sconfinare in arroganza per il momento che stiamo vivendo. Insieme alla convinzione di potersela giocare, con la rabbia e la sofferenza che hanno avuto i tifosi in questi anni».Insomma, dritti all'obiettivo «ripartendo in maniera umile e rifacendo quanto fatto nelle ultime partite» anche a Barcellona. «Penso che con Messi sarebbe stato un Barça più forte - ha chiosato il toscano -, ma resta ugualmente una grande squadra, con tante soluzioni per sostituirlo, tra cui Rafinha che ringrazio per il contributo dell'anno scorso. Noi dovremo essere di grande livello, di spessore, per evitare di diventare succubi dell'avversario. Molti dei miei non avevano mai giocato in Champions. La consacrazione passa anche da queste partite, entrarci dentro e affrontare questa squadra senza subirla».In due parole, «personalità e possesso-palla, perché abbiamo bisogno di tenerla noi, di gestirla il più possibile». Quindi, spazio a Borja Valero come vice Nainggolan e non Lautaro.riproduzione riservata ®