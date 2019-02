Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Polveriera Inter: anche Maurito nel mirino ma Wanda Nara non ci sta. Un po' per il feeling con il gol, perduto da oltre un mese e mezzo in serie A (l'ultima rete lo scorso 15 dicembre, su rigore, contro l'Udinese), per un totale di 6 gare all'asciutto, le ultime 3 da un solo punto in carniere. Un po' per quel tweet («Se non la ami quando perde, non amarla quando vince»), postato nella notte di domenica dopo il ko con il Bologna e motivo di critiche accese da parte dei tifosi.Ma sul banco degli imputati di casa Inter è finito anche Mauro Icardi, capitano e bomber in crisi da quando si parla di rinnovo e sempre meno determinante sotto porta. Dall'inizio dell'anno, il rosarino è andato a segno solo in Coppa Italia, realizzando altri due rigori contro Frosinone e Lazio. Per l'ultimo centro su azione in campionato, bisogna andare addirittura al 2 dicembre a Roma, per il momentaneo 2-1 (poi pareggio di Kolarov) contro i giallorossi alla 14esima giornata. Ma per Wanda Nara un falso problema. O, quantomeno, risolvibile a stretto giro di posta, con un gol e con la garra del vero leader, perché «ci sono capitani che posano orgogliosi quando vincono, altri che abbandonano prima la barca - ha chiosato Lady Icardi via Twitter nel primo pomeriggio di ieri -, ma sono pochi i capitani che restano nei momenti duri, anche quando molti credono che stanno per affondare. Tu sei uno di quei capitani che lottano finché non risalgono a galla».Cominciando dall'impegno di sabato sera al Tardini, per porre un freno alla crisi di risultati di inizio anno e a un'astinenza personale mai provata finora in nerazzurro. Poi per il rinnovo di Maurito ci sarà tempo. Ma a Parma Icardi vuole cambiare registro, come Luciano Spalletti, confermato a parole da Marotta indipendentemente dall'esito del Tardini, ma sub condicione. «In cosa dobbiamo migliorare? Nella cultura della vittoria - ha sottolineato l'ad -, intesa come obiettivi da raggiungere. Siamo tutti sotto esame, nel calcio i bilanci si fanno ogni settimana». E un chiaro segnale ai naviganti, tecnico e giocatori compresi. Le buone nuove per Spalletti arrivano per una volta dal campo, con Keita di nuovo in gruppo e arruolabile per la sfida di Parma. Linea della prudenza, invece, con Borja Valero, sofferente al ginocchio destro.Il centrocampista potrebbe essere preservato per l'impegno di giovedì prossimo a Vienna contro il Rapid, vista la squalifica di Brozovic e la doppia indisponibilità di Joao Mario e Gagliardini (fuori dalla lista per l'Europa League con Dalbert; al posto di Vrsaljko Cedric) nel reparto.