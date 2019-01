Alessio Agnelli MILANO - Perisic-Inter al capolinea: il croato vuole andarsene

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Perisic-Inter al capolinea: il croato vuole andarsene subito, Suning chiede 40 milioni per il nulla osta. Voglia di cambiar aria, lasciandosi alle spalle le critiche e i fischi degli ultimi mesi per sposare un nuovo progetto, possibilmente in Premier, da sempre sogno nel cassetto. Ivan Perisic ha le idee chiare sul futuro e nei giorni scorsi le ha espresse anche alla dirigenza dell'Inter, manifestando l'intenzione di lasciare Milano già in questa finestra di mercato o nella prossima (per avere più tempo e destinazioni tra cui scegliere), per raggiunti limiti di motivazioni. Dopo 4 anni alla Pinetina e alla soglia dei 30 (li compirà il 2 febbraio), quelle del classe '89 di Spalato sono, infatti, in rapido esaurimento per il nerazzurro e proiettate verso nuove sfide professionali.Con il placet dell'Inter, che non si oppone, anche allettata dall'importante plusvalenza che potrebbe mettere a segno con la sua cessione. Per gennaio o per giugno il prezzo è fissato: 40 milioni di euro. E massima disponibilità a trattare. Ma dai semplici sondaggi si dovrà passare a proposte concrete e cash, da parte dei club interessati (Tottenham, Arsenal, Bayern Monaco e Atletico Madrid), per il via libera di Suning.Il sostituto? Rodrigo De Paul, in bella mostra a Udine e già definito con i Pozzo per giugno sulla base di 28 milioni più bonus (35 in totale).In caso di addio immediato al croato, Marotta e Ausilio proverebbero ad anticiparne l'arrivo, altrimenti fiducia a Keita sino al termine della stagione. Sul fronte esterni di difesa, frenata per Darmian, con lo United fermo a 6 milioni per il prestito dell'ex granata (più 6 per il riscatto). E contatti avanzati con il Southampton per il nazionale portoghese Cedric Soares, new entry e vicinissimo al nerazzurro in prestito con diritto di riscatto.Il terzino destro lusitano potrebbe essere l'unica operazione dell'Inter a gennaio, fermo restando il caso Perisic-De Paul e la situazione Gagliardini, seguito da Fiorentina e Torino e fra i possibili partenti (con Dalbert: ieri incontro tra l'agente del brasiliano e l'OM). A prendere il posto dell'orobico potrebbe essere, infatti, un altro lusitano, Adrien Silva, mediano del Leicester e campione d'Europa con il Portogallo nel 2016.Intanto, cresce l'attesa per il secondo summit tra Wanda Nara e l'Inter per il rinnovo di Icardi. Da dirimere il nodo clausola, dopo l'intesa tra le parti per il nuovo ingaggio (8,5 a stagione, bonus compresi) del rosarino. La società vorrebbe toglierla, mentre Lady Maurito è disposta ad alzare la clausola dai 110 attuali a 150 milioni. Staremo a vedere.riproduzione riservata ®