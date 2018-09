Alessio Agnelli MILANO - «La Champions? È la Disneyland del calcio.

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «La Champions? È la Disneyland del calcio. Noi con poca esperienza, ma con la voglia di esserci e di far bene contro il Tottenham, per dare una svolta alla stagione».Quattro punti nei primi 4 turni di campionato andrebbero analizzati con più attenzione («e dopo la sconfitta col Parma l'ho fatto, parlando ai giocatori, che hanno ascoltato in silenzio, e rivedendo le immagini, per capire gli errori»). Ma, in casa Inter, è finalmente il momento del ritorno in Champions, a 6 anni e mezzo dall'ultima apparizione (il 13 marzo 2012, vittoria per 2-1 con l'Olympique Marsiglia nel ritorno degli ottavi, ma eliminazione in virtù del ko per 1-0 in casa dei francesi).E Luciano Spalletti ha un solo pensiero nella testa: il Tottenham di Pochettino, habitué della competizione, da affrontare con «l'entusiasmo dei debuttanti» nell'esordio di stasera al Meazza. «Per il momento che stiamo attraversando è una gara che capita a proposito. È una di quelle partite, che può valere moltissimo a livello di entusiasmo e convinzione - ha sottolineato il toscano -. In squadra molti giocatori non hanno ancora provato queste emozioni, ma la Champions è un torneo che si sogna da bambini e sono convinto che la sofferenza dell'anno scorso per arrivare quarti, la voglia e la curiosità di esserci saranno superiori alla nostra mancanza di esperienza. Il Tottenham è una squadra esperta e forte, ma anche noi siamo forti. E con questa gara potremmo superare determinati blocchi, sterzando velocemente». Pericolo pubblico numero 1 Harry Kane, «importantissimo per gli Spurs e un giocatore che porta con sé i numeri del centravanti forte - ha concluso Spalletti -. Difesa a 3 o a 4? Noi abbiamo sempre giocato a 4, costruendo a 3 a volte».E così sarà anche stasera, con Skriniar terzino destro (a completare De Vrij, Miranda e Asamoah) per i forfait di Vrsaljko e D'Ambrosio, convocato ma non al meglio. «L'obiettivo è far bene, per rimettere tutto a posto - ha chiosato Skriniar -. Kane? Ci ho giocato contro in Nazionale perdendo, ma domani (oggi, ndr) spero sia tutta un'altra storia». Da Vecino un occhio di riguardo per Eriksen, «determinante per il loro giro palla. Ho rivisto tante volte il mio gol all'Olimpico per la qualificazione in Champions. Siamo una squadra importante, ce la possiamo giocare».riproduzione riservata ®