Alessio Agnelli MILANO - «Inter, ora ho la testa giusta e penso solo al

MILANO - «Inter, ora ho la testa giusta e penso solo al calcio. Conte? Un top mister: fondamentale averlo dalla nostra». Contro l'Udinese si è preso ancora il proscenio, regalandosi il secondo centro in campionato in 3 partite (stesso bottino dell'anno scorso a Sassuolo, ma in 28 gare) e la vetta della classifica, in solitaria o in condominio con il Torino(di scena stasera in casa contro il Lecce), come ciliegina sulla torta.

Ma il pensiero di Stefano Sensi è già «alla prossima partita», l'esordio in Champions di domani contro lo Slavia Praga (in tribuna al Meazza anche patron Zhang Jindong), «perché dobbiamo fare così: pensare di gara in gara, dato che abbiamo il dovere di provarci fino in fondo» e in ogni competizione. Nel bottino del sens-azionale centrocampista nerazzurro anche un assist (per Lautaro a Cagliari) e un rigore procurato (per il gol vittoria di Lukaku contro i sardi), unitamente a maturità e carisma. Ed il merito è «del lavoro sodo e di un cambio di mentalità - ha proseguito il classe '95 di Urbino ai microfoni di Sky Sport -. Forse sto recuperando i primi anni di serie A che mi sono lasciato indietro per qualche errore mio. Prima non ero il professionista che sono ora. Adesso sono concentrato solo sul calcio, riposo, mangio bene. Cerco di dare sempre il meglio di me in campo, ascolto. E credo siano cose fondamentali per avere la testa giusta e dare il meglio di me in campo».

